Bentley, in arrivo gli ascensori per entrare in casa... con l'auto di lusso!

Bentley pensa in grande. E si spinge oltre la frontiera del lusso . Stavolta però non si parla di una nuova auto, bensì di vere e proprie case a cinque stelle costruite e pensate appositamente per i possessori di modelli del marchio. Bentley Residence , una struttura che sorgerà a Miami nel 2026 , alta 228 metri per 61 piani . All'interno, abitazioni da oltre 550 metri quadri e, soprattutto, la "chicca" dei "Dezervators" , gli ascensori attraverso cui sarà possibile salire ed entrare in casa con la propria Bentley .

Dezervators: come funzionano

Un vero giocattolo per ricchi, quello che si prospetta con la Bentley Residence. Il prezzo di ogni singola abitazione partirà dagli oltre 4 milioni di euro. Che sembrano anche pochi, considerando il tipo di lusso a cui sono destinati i futuri acquirenti. Che, come accennato, potranno salire in casa a bordo della propria Bentley. Il tutto grazie ai Dezervators: questi ascensori speciali sono in grado di trasportare l'auto dalla strada fino all'appartamento grazie a un particolare sistema idraulico che aggancia le ruote dell'auto. Per avviare il "viaggio", basterà che le telecamere riconoscano lo specifico adesivo RFID presente sull'auto, un adesivo che verrà automaticamente associato all'abitazione di riferimento. Insomma, tutto in automatico, con l'automobilista e i passeggeri che dovranno soltanto godersi la vista panoramica lungo la scalata dei 61 piani.

Inoltre, il proprietario avrà a disposizione fino a quattro posti auto, e chi dovesse averne bisogno, potrà contare anche su una colonnina di ricarica per i modelli elettrici e ibridi plug-in. Il Residence comprenderà al suo interno spazi diversificati come cinema, sala giochi, piscina, bar, ristorante e centro benessere da condividere con gli altri inquilini.