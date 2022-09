Energia a rischio in California: consigliato non ricaricare le auto elettriche

La mancanza di energia non è una situazione che sicuramente va presa sottogamba, ecco perché l'organizzazione dei gestori delle reti ha diramato una serie di indicazioni per chiedere alle persone di ridurre i consumi di elettricità, in particolare negli orari di maggiore assorbimento. Tra i consigli, anche quello di evitare di ricaricare le vetture elettriche nel pomeriggio e nella prima parte della serata: un'indicazione che ha sollevato polemiche e ironie, non solo in California.

Limitare il consumo di energia

L'estate sembra non voler finire mai sulla costa pacifica degli USA: la California è infatti stretta in una morsa di caldo che sta facendo registrare temperature record, che nei prossimi giorni non faranno altro che aumentare ulteriormente, tanto che a Los Angeles si prevede il raggiungimento dei 44 gradi centigradi. Caldo che, unito alle scarse precipitazioni, sta facendo patire allo stato seri problemi di siccità, oltre a numerosi incendi che stanno devastando le aree boschive. Sempre a causa delle elevate temperature, i consumi di energia sono saliti alle stelle, finendo per mettere in difficoltà la poco efficiente rete elettrica californiana.

Per far fronte a questa situazione di emergenza, l'American Public Power Association ha chiesto ai cittadini di limitare il consumo di energia, pubblicando alcuni consigli. Indicazioni valide in particolare nella fascia orari 16-21, ovvero quando c'è una importante richiesta di corrente e la produzione dei pannelli solare cala. Questi i punti principali indicati da APPA: impostare i condizionatori a una temperatura non più bassa di 78 °F (circa 25,5 °C), limitare l'uso di grandi elettrodomestici, spegnere le luci non necessarie ed evitare di ricaricare le vetture elettriche.

Quest'ultimo punto ha suscitato non poche critiche sia tra i cittadini californiani che fuori dallo stato. Quella della California infatti è una delle amministrazioni che più si sta spendendo per la transizione green dell'auto, tanto da allinearsi all'Europa nel divieto alla vendita di auto a benzina e Diesel nel 2035.

Against the backdrop of California and the western U.S. experiencing extreme heat that strained the grid with increased energy demands, @CAgovernor has proclaimed a state of emergency to temporarily increase energy production and reduce demand. https://t.co/knw38izDez pic.twitter.com/JdvoQOFK8m — Public Power (@publicpowerorg) September 2, 2022

