Fa salire il figlio nell’auto sbagliata che poi parte: ecco cos’è successo

Siamo in Sardegna , in un comune del Terralbese, e qui una mamma ha vissuto momenti di panico dopo essersi resa cosa di aver sistemato il suo bambino in un’auto che non era la sua . Il problema è che si è accorta dell’errore solo dopo che la vettura in questione aveva messo in moto ed era partita . È accaduto nel parcheggio di un supermercato. Ecco come sono andate le cose.

Lo scambio

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva appena fatto la spesa e stava andando verso la propria auto per tornare a casa, dopo aver sistemato gli acquisti e il figlio all’interno della vettura. Fin qui tutto normale. Caso vuole che accanto alla sua, ci fosse parcheggiata un’auto esattamente identica, all’interno della quale si trovava un’altra donna, anche lei in procinto di ripartire. La mamma ha quindi sistemato il bambino di 5 anni sul mezzo ed è andata a prendere carrello e buste. In questo breve tempo, il piccolo è sceso e lì c’è stato lo scambio fatale. Confondendo i due modelli identici, la madre ha fatto risalire il figlio a bordo, ma questa volta nell’auto sbagliata: nel frattempo, infatti, anche questa vettura era aperta, in quanto la proprietaria si era allontanata per riportare il carrello. Non appena di ritorno alla sua vettura, la seconda donna ha messo in moto ed è partita con grande stupore dell’altra che non ha più trovato il proprio bambino. Bambino che si è reso conto di quanto accaduto solo diversi chilometri dopo: sui sedili dell’auto sbagliata, ha iniziato a piangere, mettendo in allarme la conducente, anche lei ignara di quanto era appena accaduto. La donna si è così fermata e ha chiamato le forze dell’ordine che in breve hanno ricostruito la vicenda e riportato il figlio alla madre.

