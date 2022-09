Giovedì 8 settembre 2022, una data storica per la Gran Bretagna, segnata dalla morte improvvisa della Regina Elisabetta. La monarca più longeva della storia britannica (era salita al trono nel 1952), amatissima dai suoi sudditi, ha provocato un'ondata di affetto e commozione in tutto il mondo. Naturalmente, anche le Case automobilistiche hanno dedicato un pensiero sui social, con i marchi inglesi in prima fila.