Bull Days Tribute, Lamborghini show nella Motorvalley italiana

Da Piacenza a Rimini : la via Emilia. 300 km di passioni, 300 km in cui il rombo dei motori assume arrangiamenti diversi transitando per Maranello, Modena, Sant'Agata Bolognese, Varano Melegari, San Cesario sul Panaro, Pieve di Cento, Imola o Borgo Panigale. E' la Motor Valley Italiana. Ferrari, Ducati, Pagani, Lamborghini e Maserati: in questi 300 Km di Emilia Romagna risiedono i segreti dei bolidi dell’alta velocita?, gelosamente custoditi dalle imprese che hanno segnato la storia di questo settore industriale.

Le date

Il 16-17-18 settembre l’inconfondibile sound Bull Days risuonera? nell’iconica Motor Valley. Tre giorni in cui sara? protagonista la piu? grande community al mondo di collezionisti di supercar Lamborghini attraverso il Bull Days Valley Tribute, un ritorno nell’olimpo per le macchine dei tori. Trenta le Lambo partecipanti: Lamborghini storiche e moderne quali Countach 5000 S, Espada, Miura Huraca?n, Gallardo, Diablo e Aventador.

Base logistica dell’edizione emiliana sara? l’Admiral Park Hotel Superior. Seguiranno poi experience esclusive ed eventi storici arricchiti da degustazioni enogastronomiche e roadshow mozzafiato, inseriti nei paesaggi simbolo dell’automobilismo italiano.

Cosa si può fare e vedere

Bull Days Motor Valley si articolera? tra esperienze museali e pratiche performative durante le visite guidate presso il castello di Panzano al Museo Righini e all’atelier Pagani dove, per l’occasione, dopo la visita guidata nella fabbrica si apriranno per la Bull Days community anche le prestigiose porte del Museo Horacio Pagani, mix perfetto tra cultura, design italiano e il fiero carattere argentino del suo fondatore.

Grazie alla partnership tra Bull Days, brand internazionale attivo nel campo del luxury motorsport life style, ed Eurotarget, azienda leader nell’automotive, main sponsor dell'evento, sara? riaperta per un giorno, quella che un tempo fu la sede storica degli uffici Lamborghini Trattori; la prima azienda fondata da Ferruccio Lamborghini. La riapertura dell’iconica “Cupola” a Pieve di Cento, che ospitava l’ufficio del Cavaliere renazzese, vuole celebrare ideologicamente il 76° anniversario dalla fondazione della sua prima officina. Presenti lambo storiche e moderne, oltreche? i famigerati trattori marchiati Lamborghini, tra cui spiccano i modelli Carioca, il primo realizzato nell’anno di fondazione dell’azienda nel 1948 (i modelli L e DL) nelle loro varie versioni insieme alla celebre edizione “Lamborghinetta”, evoluzione delle precedenti DL. Guest star le Lambo 291 che gareggiarono negli anni 90 in Formula 1. Punte di diamante della divisione Lamborghini Engineering che nel 94 furono pubblicamente elogiate per la qualita? del motore lambo anche dalla campione brasiliano Airton Senna.

"Si tratta della prima volta in cui vengono riunite in un luogo unico ed iconico, riportandole “a casa” tutte le vetture che hanno segnato la storia, nelle sue sfumature piu? varie ed emozionali, della “casa del toro”: un vero e proprio pellegrinaggio alla mecca dei motori accolta con grande entusiasmo dal mondo dei proprietari di Lamborghini" afferma Stefano Cigana, organizzatore dei Bull Days, eventi che hanno portato le iconiche Lamborghini da Venezia a Dubai, a Montecarlo, a Miami, a Napoli ed ora tornano a casa, nella Motor Valley. Proprio nella Motor Valley si trova la sede del brand ”Eurotarget - persone che vendono auto”, concessionaria Multimarche che tratta tutte le tipologie di autoveicoli, a pochissimi passi dalla cupola, rilevata dallo stesso brand con l’ambizioso progetto di realizzarci la nuova sede, che sarà affiancata da un ulteriore edificio espositivo e un altro di servizi alla persona nel settore automotive. "Ho sempre visto questa struttura come un sogno per la concessionaria che ho fondato nel 2003 – il pensiero di Stefano Chierici, Ceo di Eurotarget - un traguardo che siamo riusciti a raggiungere grazie all'impegno di tutto il Team e al mercato che non smette di darci fiducia! Non ho mai sfiorato l’ipotesi di abbattere questo storico edificio che ha dato lavoro a tantissime persone del nostro territorio, un'icona per l’architettura, per la storia scritta, ma bensì di recuperarlo nell'intento di fare rivivere lo spirito d'innovazione e lungimiranza che ancora si respira in ogni racconto che mi è stato riportato dal giorno in cui ho rilevato quest'area.” I lavori cominciati da ormai 18 mesi sono vicini alla conclusione, di quello che è la realizzazione del sogno dell'imprenditore emiliano di guidare la sua azienda verso un ambizioso futuro all'interno dell'edificio storico. Ma non è il solo percorso per questa area... in quanto anche la comunità tutta del territorio è lieta di questa realtà che cresce anno su anno, che allo stesso tempo vuole riversare sul suo territorio la creazione di nuovi posti di lavoro e, al tempo stesso, riconsegnare l'edificio cupola rendendolo accessibile a tutti, proprio per la storia gloriosa di questo luogo, pronto a rivivere tra qualche mese!

La fabbrica dei trattori Lamborghini fa parte della storia di Pieve. Ha dato da lavorare per anni a centinaia di famiglie. Ancora oggi in tanti cittadini si chiamano fra loro "ex collega", proprio perché hanno mantenuto negli anni il grande prestigio di aver lavorato in quella grande e suggestiva fabbrica. L'obiettivo o meglio il sogno dell'amministrazione comunale, della Eurotarget, dei privati investitori e di tutta la comunità di Pieve di Cento, è di fare in modo che quella storia continui: se pure la fabbrica vera e propria non c'è più, se pur oggi quel luogo è diventato uno dei quartieri residenziali più belli di Pieve di Cento, a fianco della Casa della Musica! Il sogno è che il CUORE della cosiddetta "Rotonda" o "Cupola" (ovvero quello che era il nucleo e centro vitale di quella storica fabbrica), diventando la sede della moderna e brillante Concessionaria di Vendita Auto Eurotarget, continui a battere! Nell’ambito dell’evento è prevista una apertura straordinaria della cupola con esposizione trattori, supercar, monoposto formula 1 e mostra fotografica con immagini inedite della fabbrica per celebrare la storia del toro nel territorio il braccialetto commemorativo ritirabile direttamente alla fabbrica dei trattori domenica 18 settembre dalle 09:00 (Via Provinciale Bologna, 2/G 40066 Pieve di Cento (BO) Tel. (+39) 051 68 61 760 | Email: info@eurotarget.co). Ingresso libero. Presenti anche i proprietari di trattori Lamborghini dell’area che vorranno raggiungere la Cupola.

