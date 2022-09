Club Passione Rossa, show di 24 Ferrari per promuovere il parcheggio responsabile

Si può coltivare ogni passione, anche la più impegnativa, rispettando i diritti degli altri. Soprattutto se sono meno fortunati e tu hai la fortuna di possedere e guidare una Ferrari. La tappa siciliana del “Tour Rosso 2022”, il raduno del Club Ferrari “Passione Rossa” che ha messo insieme qualcosa come 24 Ferrari provenienti da tutta Italia - che nemmeno una griglia completa di Formula 1 conta tante vetture - ha… vinto la sua ennesima corsa al Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania chiudendo la campagna per richiamare tutti al rispetto degli spazi riservati agli automobilisti con disabilità o ai loro caregiver.

I dettagli dell'iniziativa

L’iniziativa, avviata lo scorso 1 settembre, è stata caratterizzata da un flash-mob che ha visto carrozzelle per disabili con esposti cartelli che richiamano quelle scuse spesso adoperate da quanti utilizzano “abusivamente” i parcheggi per disabili, occupare provocatoriamente gli stalli riservati ai normodotati.

Chi ha partecipato

Così, lo scorso weekend i bolidi della Casa di Maranello sono divenuti protagonisti della campagna a sostegno del parcheggio responsabile. E dopo la consueta sfilata, i driver delle Rosse hanno dato la possibilità a decine di giovani (e non solo) di salire a bordo delle loro Ferrari facendo vivere così un’esperienza unica. I primi co-piloti a effettuare i test sono stati i ‘ragazzi speciali’ delle associazioni A.P.S. LE ALI DI ELE, UNITALSI, AUSPICA e Come Ginestre che, come il Club ‘Passione Rossa’ hanno aderito e sostenuto la campagna.

Oltre ai ferraristi del Club Passione Rossa, presieduto da Fabio Barone, e ai rappresentati di A.P.S. LE ALI DI ELE, UNITALSI, AUSPICA e Come Ginestre, special guest dell’evento.