Ambulanza elettrica si spegne durante un soccorso e viene spinta!

Clamoroso quanto avvenuto sull'isola di Panarea, nelle Eolie: una donna aveva lamentato forti dolori intestinali e anche febbre alta. Chiamati i soccorsi, la guardia medica ha predisposto l'arrivo di un elicottero per trasportare la ragazza all'ospedale Papardo di Messina. Per giungere all'elisoccorso, è arrivata un'ambulanza elettrica. Ma dopo pochi metri, il mezzo si è spento, costringendo amici e parenti della donna a spingerlo fino all'elisoccorso. L'episodio tuttavia è stato tacciato come fake news.