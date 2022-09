Cristiano Iovino, la presunta fiamma di Ilary Blasi con la passione per le moto

BMW R NineT Tatoo: la preferita da Asia Argento

Tra gossip e motori

Il 40enne, tatuatissimo e già sotto la luce dei riflettori per le sue storie passate con Giulia De Lellis, Sabrina Ghio e Zoe Cristofoli (attuale fidanzata di Theo Hernandez) avrebbe conosciuto Ilary in una palestra di Milano e sarebbe diventato poi il suo personal trainer. A seguito delle dichiarazioni di Totti, il ragazzo avrebbe deciso di chiudere il suo profilo Instagram per poi riattivarlo e tornare a postare per i suoi oltre 65mila followers. Il profilo è pieno di scatti di Iovino in giro per il mondo, tra viaggi immersi nella natura e una passione su tutte: le moto. Tra spiagge paradisiache e skyline mozzafiato, Iovino si è immortalato in sella a Triumph Bonneville, Harley-Davidson 883, moto da cross con cui sfreccia sulla sabbia ma anche su modelli meno commerciali, anzi molto rari, come una Mala Madre made in Indonesia.

Rubata la Vespa di Fabio Volo: lo sfogo sui social