Leclerc beccato a far benzina alla sua Ferrari dopo il GP di Monza VIDEO

Dopo il GP d’Italia, Charles Leclerc ha rischiato di rimanere a Monza. Il motivo? Dopo il secondo posto ottenuto (la vittoria infatti è andata a Max Verstappen), il pilota stava per rimanere senza benzina e si è quindi dovuto fermare a un distributore in via Boito per fare rifornimento alla sua Ferrari 488 Pista. Un pit stop nel vero senso della parola, ma fuori dalla pista. Naturalmente, i presenti sono rimasti stupiti e non hanno mancato di immortalare la scena.