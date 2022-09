Elisabetta Canalis, sexy curve in Jeep: è ancora estate in Sardegna!

Vacanze italiane per tantissimi vip in questa estate che si sta concludendo. Mentre Anabel Hernandez, fidanzata del calciatore della Lazio Patric si è goduta le acque limpide di Ponza , un'altra bellezza (stavolta made in Italy) si è goduta il mare cristallino, ma quello della Sardegna. La showgirl ha infatti girato l'isola in lungo e in largo a bordo della sua Jeep .

Safari o Sardegna?

Fisico da urlo e sorriso smagliante, per Elisabetta Canalis gli anni sembrano non passare mai. Lo sanno bene i suoi oltre 3 milioni di followers che su Instagram guardano a bocca aperta ogni scatto pubblicato. Quest'estate la modella si è goduta qualche giorno nella sua terra, la Sardegna, ad Alghero, per poi recarsi negli Stati Uniti per viversi il resto della stagione insieme al resto della sua famiglia. La parentesi sarda è stata immortalata e pubblicata sul suo profilo Instagram, dove Elisabetta compare sorridente e come sempre in ottima forma a bordo di una Jeep color fango. Cappello di paglia, top super sexy e pose da capogiro, più che in Sardegna la showgirl sembra diretta in un safari, ma che sia in Africa o nel Belpaese una cosa è certa: la 44enne è sicuramente uno dei simboli della bellezza made in Italy, chiedere a George Clooney per la conferma!

