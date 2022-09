All’asta la Force India VJM08, l’auto che portò Perez al podio

La Force India VJM08 , guidata dal pilota messicano Sergio Pérez , è stata messa all’asta da Bonhams . L’auto, una monoposto di Formula 1 , è stata costruita proprio dalla Force India per farla partecipare al campionato mondiale di Formula 1 del 2015 ; presentata a gennaio dello stesso anno al Museo Soumaya di Città del Messico, oggi, è pronta per essere venduta in condizioni da show-car, senza motore e trasmissione.

Un po’ di storia

Da quando la Force India VJM08 ha iniziato la sua carriera nei campionati, è riuscita ad avere 12 piazzamenti a punti nel Campionato mondiali e fra questi 3 quinti posti e un podio per il pilota e la squadra nel Gran Premio di Russia a Sochi.

La VJM08 presentava una soluzione ingegnosa al problema di combinare un adeguato flusso d'aria sotto il muso con le superfici del sottoscocca, senza ricorrere a un muso corto, che allora andava di moda, che dava difficoltà nel superare i crash test richiesti dalla FIA. Il caratteristico "naso a narice" consentiva un buon flusso d'aria e una facile omologazione ai crash test; il team non poteva permettersi crash test multipli - che erano totalmente distruttivi per i pezzi in prova - e con questa configurazione del muso riuscì a evitare tali problemi.

Con il pacchetto aerodinamico di specifica B, la VJM08 poteva tranquillamente qualificarsi bene e gareggiare in modo molto competitivo sui percorsi ad alta velocità di fine stagione come Spa-Francorchamps e Sochi. Oggi la Force India-Mercedes VJM08 è presentata come un omaggio a tutti quelli che sono stati coinvolti nella progettazione, nella costruzione, nella preparazione e nell'utilizzo agonistico di questa vettura da record, oltre a offrire al mondo dei collezionisti/appassionati una grande auto da corsa. Essa è stata valutata fra i 70.000 e i 100.000 euro.

