Si fa 1.400 km in bicicletta, per mangiare un croissant alla... lavanda!

Ha percorso oltre 1.400 km in bicicletta per mangiare un croissant speciale. L'autore di questa clamorosa impresa è Albert Van Limbergen , partito il 28 giugno scorso da Liegi, in Belgio , per raggiungere la Boulangerie Roy Le Capitole di Nizza, in Francia .

Il desiderio del ciclista: un croissant alla lavanda

Insomma, un vero e proprio viaggio compiuto solo per provare la pasticceria consigliata. Non una qualunque: trattasi di una delle più rinomate di Francia, con l'autore Frederic Roy che posta quotidianamente le foto dei suoi croissant sui social. Il viaggio è durato due settimane: e una volta che Van Limbergen è giunto al panificio, ha trovato ad attenderlo una piccola folla. Arrivato al negozio di Frederic Roy, Albert Van Limbergen era vestito nello stesso modo in cui era uscito di casa, con una classica tuta da ciclista. Indossava anche un berretto rosso, una maglietta gialla e pantaloncini neri, i colori della bandiera belga. Appena arrivato, non ha aspettato molto per assaggiare il tanto agognato croissant, fatto con lavanda coltivata su un vasto altopiano calcareo nell'entroterra della Costa Azzurra.

Viaggi, l'ultima frontiera è il camper da bici: cos'è e costo

Van Limbergen ha infatti dichiarato ai media che il suo viaggio è stato motivato dal suo grande amore per la natura, ma soprattutto dalla sua ossessione per la lavanda, che ama per l'odore e il sapore. Un giorno, mentre guardava la televisione a casa, si è imbattuta in un notiziario che parlava di un panettiere di Nizza che produceva croissant alla lavanda. E lì è nata la voglia di provare questa prelibatezza, e di farlo viaggiando da casa sua a Nizza in bicicletta. "Erano buoni, ma credo che si potessero migliorare ancora", ha dichiarato il ciclista. "In Belgio, spesso mettiamo la crema pasticcera sui croissant. Lavanda e crema pasticcera, sarebbe fantastico".

Roma, la bicicletta è il mezzo più veloce per spostarsi in città