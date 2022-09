Sciopero dei trasporti, passeggeri intrappolati dentro la metro a Roma

Disavventura per diversi passeggeri che nella giornata di venerdì 16 settembre si sono ritrovati intrappolati nella metro A Cornelia di Roma , dopo l'inizio dello sciopero dei trasporti in programma per la giornata odierna a partire dalle 8.30. All'uscita della fermata i passeggeri hanno trovato i cancelli chiusi , quindi sono rimasti bloccati nella metropolitana senza la possibilità di uscire. I fatti sono stati immediatamente segnalati sui social da alcuni passeggeri.

Le scuse dell'Atac

La risposta di Atac non si è fatta attendere: "Salve, abbiamo avvisato la Security" e poi hanno aggiungo: "Sul posto è intervenuto il personale di Security per l'apertura dei cancelli. Ci scusiamo". Poi l'azienda ha assicurato che su quanto avvenuto in mattinata nella Metro A Cornelia si stanno svolgendo degli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell'accaduto. Lo sciopero, indetto dai sindacati per protestare contro le aggressioni al personale del servizio pubblico, dei trasporti terminerà alle 16.30.