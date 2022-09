Scelta green: la top 5 delle auto elettriche usate più acquistate in Italia

La crisi in Italia che coinvolge diversi settori e che ha fra gli elementi principali l'aumento del gas, si riversa tantissimo sull’uso dell’elettricità, la quale va usata con cautela e discrezione, per evitare di abusarne: nei giorni precedenti si è raggiunto il tetto massimo di 870 euro per poi attestarsi su una media giornaliera di 713,69 euro a megawattora.