L’ospedale S. Giovanni di Roma avvia il servizio KINTO per agevolare i propri dipendenti

Il servizio di carpooling KINTO Join, promosso da KINTO – brand del Gruppo Toyota nato per le nuove esigenze di mobilità – è stato scelto dall’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma e messo a disposizione per i propri lavoratori. La collaborazione fra i due ha come focus contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e NOX certificandone l’effettivo impatto ambientale, ridurre i costi di viaggio per i dipendenti, semplificare ed ottimizzare le aree di parcheggio per la struttura sanitaria andando al contempo a ridurre il traffico veicolare a vantaggio della città.