Lamborghini svela il V8 biturbo firmato Squadra Corse per il prototipo LMDh

La Lamborghini ci mette la faccia e cuore. La presentazione della prima foto del prototipo LMDh di Sant’Agata, per WEC e IMSA del 2024, è un momento storico per il Toro perché, oltre a svelare una fugace anteprima della vettura, presenta anche la scheda tecnica del nuovo Toro da Corsa.

Il primo V8 tutto del Toro

Il programma della sportivo attorno alla power unit ibrida dal 681 cv. L’ICE, il primo motore interamente progettato e sviluppato dalla Squadra Corse, è un V8 biturbo, mentre la parte elettrica è composta dal sistema di recupero di energia (ERS) realizzata con gli elementi standard secondo regolamento: il motore elettrico (MGU) è sviluppato da Bosch Motorsport, il sistema di gestione della batteria da Williams Advanced Engineering e il cambio sette rapporti P1359 è progettato da Xtrac.

Come annunciato in precedenza, Lamborghini ha scelto Liger come partner per la costruzione del telaio monoscocca, mentre l’azienda italiana HP Composites è incaricata della fornitura degli altri elementi in fibra di carbonio.

I nuovi bolidi di Sant'Agata Bolognese

La foto condivisa dice tanto, invece della filosofia che ha portato Lamborghini a intraprendere il programma LMDh. I fari del prototipo hanno l’impostazione stilistica delle ultime supersportive prodotte, il disegno a Y è di chiara ispirazione alla Sian e non è un caso.

Il Toro da Corsa, che già scalpita in vista del debutto tra un anno e mezzo è il capostipite della prossima generazione dei bolidi di Sant’Agata. L’esperienza e le tecnologie sviluppate in pista saranno nuova linfa per le superspostive stradali firmate Lamborghini.