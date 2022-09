Irene Pivetti accusata di autoriciclaggio: sequestrati 3,5 milioni di euro

Su Irene Pivetti , ex deputata nonché sorella della nota attrice Veronica Pivetti, incombe l’accusa di autoriciclaggio ed evasione fiscale. La Cassazione , infatti, ha dichiarato il sequestro di circa 3,5 milioni di euro a carico proprio della Pivetti per i motivi sopra indicati.

Attualmente è in corso un’indagine seguita dalla Guardia di Finanza di Milano: essa è principalmente verso alcune manovre commerciali fatte da lei ed altri, in cui fra queste spicca la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, utilizzate per riciclare proventi derivanti dall’evasione fiscale.

L’inchiesta

È stata aperta un’inchiesta a riguardo e vede coinvolte altre persone: il pilota di rally nonché ex campione di Gran Turismo Leonardo Isolani, sua moglie Manuela Mascoli, la figlia di lei Giorgia Giovannelli, il notaio Francesco Maria Trapani e un altro imprenditore, Candido Giuseppe Mancaniello.

Si è supposto che Only Italia – in cui c’entra la Pivetti - sia stata una figura intermediaria in azioni risalenti al 2016 che vedono il Team Racing di Leonardo Isolani voler nascondere al Fisco alcuni beni – fra cui le suddette Ferrari Gran Turismo - considerato che ne aveva un debito di 5 milioni.

Con le auto, secondo l’indagine, è stata decisa una vendita fittizia verso una società cinese chiamata Daohe, alla quale però queste non sono mai arrivate. Tutto ciò che in realtà è stato effettivamente venduto, invece delle auto, è stato il logo della Scuderia Isolani abbinato a quello del Cavallino Rampante.

