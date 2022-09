La prossima Batmobile? Questa affascinante Lamborghini Aventador

Chi non ha mai sognato di salire a bordo della Batmobile ? La supercar più affascinante del mondo del cinema non è ovviamente un modello che si può trovare sulle strade, o almeno non lo era fino ad oggi. A trasformare in realtà questo bolide nero lucidissimo ci ha pensato il tuner giapponese giapponese Liberty Walk .

Da conservare nel bat-garage

Il lavoro di Liberty Walk sarà stato lungo, ma di sicuro non faticosissimo poichè già la base di partenza è quella di un'automobile estrema. Di per sé una Lamborghini Aventador è un vero e proprio gioiello, se poi a metterci le mani è uno con la sua esperienza, il prodotto finale sarà ancora più affascinante. Questa Lambo trasformata in Batmobile presenta ovviamente una rifinitura totalmente nero-lucida, cerchi in lega neri con un design a sei razze, pneumatici Toyo con marchio di colore bianco, finestrini ovviamente con vetro oscurato. La vettura presenta anche uno splitter pronunciato nella zona anteriore e un nuovo cofano. A spiccare è soprattutto il grande alettone fisso, che conferisce alla vettura un aspetto ancora più sportivo. Ovviamente, oltre ad essere bella è anche potentissima: questa Bat-Aventador è equipaggiata con motore V12 aspirato da 6,5 ??litri di serie che accelera a 100 km/h in neanche 3 secondi. La velocità massima? "Solo" 350 km/h.

