Il Catanzaro batte con un rotondo 3-0 il Messina in casa, ma a fare il giro del web e dei social non è tanto il risultato finale ma il festeggiamento della squadra di casa dopo il gol del 2-0. L'esultanza di Vandeputte (autore del gol) e compagni è davvero curiosa, infatti il centrocampista autore della rete è corso in direzine della curva e ha deciso di infilarsi dentro la vettura (dello sponsor). Ovviamente i suoi compagni lo hanno raggiunto e si sono infilati con lui dentro l'autovettura.