Scoiattolo riempie il cofano di una Subaru con 558 noci

Metodi di conservazione

Ogni anno, soprattutto in America, moltissimi proprietari ritrovano la loro automobile pieno di noci, frutto di un duro lavoro di piccoli roditori che in vista dell'inverno riempiono i veicoli con le loro ghiande. Nel 2021 un uomo si era ritrovato la sua Chevrolet Avalance con così tante noci da riempire sette secchi da sei galloni. In questo caso, Kathleen LaForce, un membro della pagina Facebook Wild Green Memes for Ecological Fiends, è tornata da una settimana di vacanza per scoprire che il vano motore della sua Forester era stato riempito con ben 558 noci. "Lo scoiattolo è stato scacciato dall'auto, ma ha potuto tenere la maggior parte delle noci", ha scritto LaForce nel suo post su Facebook. "Mi sento ancora in colpa per aver rovinato tutto il suo duro lavoro". Il post è diventato rapidamente virale su Facebook.

