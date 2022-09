Mercedes lancia il talent per i giovani che vogliono lavorare in Formula Uno

Da Akkodis , player globale nell’ambito della Smart Industry del Gruppo Adecco, arriva una grande possibilità per i giovani che vogliono lavorare in Formula Uno. Per questo è stato appena lanciato " Lead the Charge ”: si tratta di un talent program internazionale che offre ai candidati l'opportunità di lavorare all'interno del Team di Mercedes-AMG Petronas Formula One, durante la stagione 2023 del Campionato mondiale FIA di Formula Uno.

Come candidarsi

Alla base dell’iniziativa, la collaborazione tra Akkodis e Mercedes-AMG Petronas. L’obiettivo è supportare il team nel suo percorso di transizione e sostenibilità verso il Net Zero, per abbattere le emissioni di anidride carbonica, grazie all’aiuto di persone competenti e di una sempre migliore tecnologia. Nel progetto sono coinvolti cinque Paesi, e ognuno di questi selezionerà una ragazza e un ragazzo per la fase finale del Talent Program, che consiste in una sfida per ottenere il primo posto all’interno della scuderia Mercedes. Chi può candidarsi? Laureati o chiunque possieda un background tecnico, passione per la sostenibilità e gli sport motoristici.

Alla ricerca di talenti

Toto Wolff, Team Principal e CEO di Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa opportunità con il nostro partner Akkodis. Siamo impegnati nel nostro viaggio verso il Net Zero e Akkodis contribuirà a questo obiettivo mettendoci in contatto con giovani candidati di talento che vogliono avere un impatto sul futuro. Siamo convinti che questo nuovo programma coinvolgerà talenti di livello mondiale che vogliono contribuire al nostro successo in pista e fuori”. Non sono mancate dichiarazione da parte di Akkodis, nella persona del presidente Jan Gupta: “In qualità di attore globale della Smart Industry, ci sforziamo di progettare un futuro più intelligente e sostenibile. I nostri partner del Mercedes-AMG Petronas Formula One Team sono all'avanguardia della sostenibilità nel motorsport mondiale e siamo orgogliosi di sostenerli nel loro viaggio verso il Net Zero. Grazie a questo programma globale, metteremo a disposizione la nostra comunità di talenti e individueremo un candidato di eccellenza che svolgerà un ruolo attivo nella realizzazione delle ambizioni del team. Offriremo al candidato giusto un'opportunità unica per accelerare lo sviluppo della sua carriera, portandolo in “pole position”.

