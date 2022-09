Ricordate la Panda di Vidal? Anche il nuovo proprietario gioca nell'Inter

Durante la sessione di calciomercato estiva Arturo Vidal è stato ceduto al Flamengo, in Brasile, un "sogno coronato" come descritto dallo stesso cileno a seguito dell'ufficialità del trasferimento. Il centrocampista ha portato con sé numerosi ricordi felici della sua carriera in Serie A, ma c'è una cosa che ha deciso di lasciare in Italia, la sua mitica Panda verde, finita però nelle mani di un ormai ex compagno di squadra.