De Rossi da giallorosso a green: gira per la Capitale col monopattino

Roma, arrivano le nuove regole per i monopattini in sharing: ecco cosa cambia

Capitano ambientalista

La mania dei monopattini elettrici ormai ha colpito proprio tutti, adulti, ragazzi, semplici cittadini e vip e questo perchè il problema del traffico, soprattutto a Roma, non fa sconti a nessuno. A rendere la situazione ancora peggiore ci si mettono i lavori, i parcheggi introvabili, manifestazioni che bloccano le piazze e scioperi. Lo sa bene Daniele De Rossi, ospite speciale oggi allo Stadio Olimpico per il Social Football Summit che da due giorni si tiene nell'impianto capitolino. "Capitan Futuro" è stato visto infatti sfrecciare per le vie del centro in direzione stadio a bordo di un monopattino elettrico: il viaggio è partito da casa, situata all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele II, per poi proseguire per la celebre via Condotti e per Piazza di Spagna, dove si è concesso una pausa per la colazione, giusto il tempo di riaccendere il monopattino direzione Olimpico.

Il monopattino segna la fine dell'auto? Un'indagine lo conferma