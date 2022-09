Auto della polizia in doppia fila: arriva la multa dei vigili

Non capita di certo tutti i giorni di passeggiare per strada e vedere i vigili che fanno la multa a dei colleghi . È successo a Cassino , dove le forze dell’ordine hanno involontariamente dato vita a divertenti scene per gli abitanti del comune in provincia ciociaro. Non si tratta, inoltre, di un episodio isolato. Vediamo cosa è accaduto.

Bis di multe

Siamo in piazza Labriola e qui due residenti si sono ritrovati impossibilitati a muovere le rispettive vetture parcheggiate perché una volante della polizia locale di Gaeta era stata lasciata in doppia fila e ne stava bloccando l’uscita. Com’è prassi, i conducenti hanno iniziato a suonare ininterrottamente i clacson per richiamare l’attenzione, ma senza alcun risultato. Spazientiti, hanno deciso quindi di chiamare la Polizia Locale di Cassino che non ci ha messo molto a procedere col verbale, con una multa da 48 euro. Ma per gli agenti del posto non è stata l’unica sanzione giornaliera a dei colleghi. Poco dopo, infatti, sono incappati in una macchina di Poste Italiane lasciata malamente in mezzo alla strada (siamo in via Enrico De Nicola), che impediva il transito dei cittadini. Anche in questo caso, multa di 48 euro.

