Auto si schianta contro un cavallo: animale morto sul colpo

Dai cervi che sbucano all'improvviso e si mettono a saltellare sulla BMW (ovviamente danneggiandola), alla mucca al centro della tangenziale che ha causato un grave incidente per un'auto della polizia, ormai sulle strade italiane e non se ne vedono di tutti i colori. In Sardegna stavolta il protagonista della vicenda è un cavallo che si trovava inspiegabilmente sulla carreggiata .

Ha schiacciato l'automobile

Immaginate la paura che hanno avuto le persone a bordo dell'automobile che domenica 2 ottobre si sono ritrovati un grosso cavallo che correva lungo la statale 1299 in direzione Macomer. Il guidatore non ha ovviamente avuto i riflessi tanto pronti per schivare l'animale: lo schianto è stato violentissimo e l'equino è morto sul colpo, cadendo proprio sopra la vettura e schiacciandola. Per fortuna i due nell'abitacolo hanno riportato invece solo lievi ferite ma sono stati comunque accompagnati dall'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Sulla stessa strada già in passato si erano verificati incidenti simili che coinvolgevano animali, i quali riescono tutt'oggi a raggiungere facilmente la carreggiata non essendo presenti recinzioni adeguate e che consentano il passaggio dei mezzi in piena sicurezza.

