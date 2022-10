Ibrahimovic, una Ferrari biancorossa per i 41 anni...del rossonero

Oltre l'indubbio talento col pallone tra i piedi, di Zlatan Ibrahimovic si ama anche quel suo essere "estremo" in ogni occasione. Un campione, non umilissimo, ma di certo un personaggio che sa sempre come far parlare di sé, come in questo caso in occasione del suo 41esimo compleanno: sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato quello che sembra un rendering creato da Ferrari. Sarà questa la sua prossima supercar?