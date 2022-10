Roma, Parco Talenti da incubo: Smart smontate e altre auto rubate

Antonello Venditti, tra le icone della musica italiana e orgogliosamente romano cantava in una sua famosa canzone "In questo mondo di ladri". Per rendere meno "romantica" la strofa possiamo immaginare che sia dedicata ai brutti episodi che si stanno vivendo in zona Parco Talenti, nel quartiere Montesacro . Nel III Municipio due bande criminali infatti agiscono indisturbate durante la notte smontando e distruggendo Smart e rubando altri modelli di vetture .

Detiene un convengo sulla mafia e incendiano la sua auto: Istituzioni assenti

La disperazione di chi vive in zona

A denunciare la situazione ci ha pensato David Farina, portiere di un palazzo in via Ezra Pound che descrive il quartiere come "Un supermercato a cielo aperto e terra di nessuno. C'è chi smonta le vetture e chi le ruba. Sono due diverse bande. Stanotte hanno smontato una Smart nello stesso modo in cui era accaduto in passato. Sfondano il vetro del cofano dove prendono il kit per la riparazione delle ruote. Poi rubano gli pneumatici e le auto, quando va bene, le lasciano direttamente sul cric. Agiscono velocemente e molte volte mettono nel mirino anche Mercedes e Bmw. Smontano la leva del cambio, pneumatici, plancia, muso anteriore con i fari, paraurti e tutta la strumentazione elettronica all'interno".

Organizzati

Non solo automobili lasciate sulla strada, i criminali riescono ad intrufolarsi anche nei garage e nei box, nei quali agiscono indisturbati: "Si appostano durante il giorno per vedere gli scooter e le moto che i residenti parcheggiano nei garage condominiali. La notte poi entrano all'opera aprendo dei varchi sulle serrande. Aprono con la fiamma ossidrica, rubano moto, scooter e bici elettriche e caricano tutto su un furgone", ha raccontato lo stesso custode. "Sono talmente specializzati che mettono addirittura fuori uso i lampioni della luce lasciando le strade dove hanno messo nel mirino la vettura da rubare o smontare al buio".

E sono anche furbi

Spesso alcune auto di lusso rubate in altre città vengono lasciate nei parcheggi della zona di Montesacro: generalmente sono dotate di antifurti satellitari e, se nessuna viene rintracciata nel giro di qualche settimana, viene portata via.

