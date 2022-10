Mercedes Classe A e B si rifanno il look: ecco come sono diventate

Mercedes lancia il talent per i giovani che vogliono lavorare in Formula Uno

Cosa è cambiato

Arrivata al momento di rinfrescare la più recente generazione, la Classe A si ripropone come un’auto ambiziosa e bene equipaggiata. Ne fanno fede i cerchi in lega sino a 19” di diametro e il cambio automatico, proposti di serie su tutte le versioni. Le differenze si notano nella calandra, dottata di una nuova griglia, nei fari a led, nelle luci posteriori e nel diffusore posteriore. Gli interni sono dotati del più recente sistema multimediale MBUX con ogni tipo di funzione. Lo schermo centrale da 10”25 si può collegare con un display altrettanto grande per la strumentazione, altrimenti da 7” con gli allestimenti meno ricchi.

La famiglia comprende quattro modelli a benzina “mild hybrid”: A 180, A 200, A 220 4Matic e A 250 4Matic. Ad essi di si aggiunge l’interessante ibrida plug-in A 250e. Grazie a un motore elettrico potenziato sino a 80 kW dai 75 precedenti, la A 250e è dotata di una batteria più grande che permette di percorrere sino a 82 km in modalità completamente elettrica. Non mancano le turbodiesel spinte da un 2 litri con potenza variabile da 116 a 190 cavalli per A 180d, A 200d e A 220d. Gli sportivi continueranno ad apprezzare le AMG A35 4Matic da 306 cv e l’entusiasmante A 45S 4Matic da ben 421 cavalli. Sono dotate, a loro volta, di tecnologia mild hybrid e di una griglia anteriore rivista. La Classe B, da parte sua, è stata affinata con un’immagine più sportiva, anche se le versioni AMG più potenti continuano ad essere riservate alla Classe A. Pure in questo caso è possibile notare un frontale più aggressivo, con una nuova griglia e fari a led di nuova concezione. Le dotazioni e gli equipaggiamenti sono gli stessi della Classe A, con la possibilità di scegliere tra sette allestimenti diversi che dovrebbero escludere la scelta di ulteriori dotazioni in opzione.