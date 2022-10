Da Fiumicino a Roma sul taxi volante: pronti a viaggiare col Volocopter

Dall'aeroporto di Fiumicino è sempre difficile raggiungere il centro di Roma . Il traffico della Capitale è infernale a ogni ora, ma per fortuna i progressi tecnologici riescono pian piano a trovare sempre più soluzioni. Ieri infatti ha volato per la prima volta il Volocopter , l 'elicotter elettrico eVTOL che, nella zona di Pianabella, si è esibito durante l'evento "Un viaggio nel futuro - The Vertiport experience in Rome".

In volo verso la Capitale

"A meno di un anno dalla presentazione a Fiumicino del primo prototipo Volocopter, oggi è un primo passo concreto, entrando nel futuro, per la mobilità aerea urbana. Grazie ad Atlantia,Volocopter, Enac ed Enav. Roma sarà una delle prime capitali in cui questo nuovo mezzo di trasporto, l'elicottero elettrico, nel 2024, comincerà a volare, in vista del Giubileo e della candidatura per l'Expo", sono queste le parole con cui il presidente di Adr, Claudio De Vincenti ha introdotto il primo volo del Velocopter. Il velivolo potrà trasportare fino a 20 passeggeri dall'aeroporto di Fiumicino al centro di Roma. Il test è stato svolto a un anno dalla presentazione del primo prototipo di eVTOL in Italia che dovrebbe quindi iniziare ad operare entro il 2024. Il pilota all'interno del Volocopter 2X ha volato per 5 minuti con una traiettoria a forma di numero 8 davanti agli occhi degli spettatori dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni da parte delle autorità italiane competenti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e l'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV).

Auto volante, il mito sta diventando realtà