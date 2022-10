Incendia l'auto della compagna dell'ex per vendetta: arrestata

L'utilitaria danneggiata è una Renault Clio, sopra cui fiancate e cofano sono incisi una serie di insulti scritti proprio dalla donna. In realtà questa non è l'unica vettura che per vendetta lei ha rovinato. Anche la Mercedes dell'ex compagno – nonché padre dei suoi figli – ha subito dei danni. La donna ha gettato dell'acido sulla carrozzeria del veicolo, per poi dare il colpo di grazia al parabrezza che ha distrutto con una mazza.

Una vendetta amara

La coppia si era separata a marzo del 2022, quando la 31enne aveva scoperto l'esistenza di alcuni messaggi del fidanzato con un'altra donna. Dopo averlo minacciato e dopo continui litigi, l'uomo aveva deciso di lasciare la casa e la sua famiglia, per poi intraprendere una nuova relazione pochissimo tempo più tardi. Ed è stata proprio questa notizia ad aver fatto perdere la testa alla donna, la quale ha poi rovinato la nuova Clio dell'attuale compagna dell'ex, con una serie di parole offensive, per poi incendiarla direttamente sotto l'abitazione della nuova coppia.

Quando poi il fidanzamento fra i due è diventato ufficiale, la giovane ha ben pensato di distruggere anche l'auto dell'uomo, per poi farsi sentire con lo stesso e “avvisarlo” di quello che era successo. È stato in quel momento che la denuncia è scattata. La 31enne è stata arrestata con l'accusa anche di stalking.

