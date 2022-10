Sperona 15 auto e minaccia i Carabinieri con un fucile di guerra

Intercettato dai Carabinieri

L'arma da fuoco che il 31enne utilizzava era una tipologia d'arma in uso alle truppe elvetiche nel secondo dopo guerra. Il fucile calibro 223 aveva 45 proiettili e se avesse sparato la vicenda sarebbe finita in tragedia. Le immagini che ora circolano derivano da un video registrato alla stazione di servizio e poi ceduto ai Carabinieri. Ma non è finita qui perché l'uomo dopo essere stato intercettato dalle Forze dell'Ordine ha opposto resistenza, puntando loro l'arma contro. Per fortuna, i Carabinieri sono riusciti a disarmarlo e attualmente è accusato di una serie di reati fra cui porto illegale di arma da guerra, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata.

