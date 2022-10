Mercato auto, perché gli ultimi due mesi non sono realmente positivi

Il mercato dell’auto negli ultimi due mesi è cresciuto leggermente rispetto all’anno passato, ma il dato cumulato è preoccupante. Nei primi nove mesi del 2022 si sono vendute 989.226 auto contro 1.176.880 del 2021, peraltro un anno di crisi. Le cause sono molteplici. Gli incentivi come erogati dal Governo non sono serviti a stimolare la domanda, l’aumento dei prezzi ha reso le vetture tradizionali dei clienti medi poco appetibili, la scarsezza di forniture con consegne a sei mesi e oltre dalla data del contratto, ha provocato cancellazioni degli ordini e sconcerto tra i consumatori.