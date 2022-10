Schumacher, incidente grave per il nipote: le condizioni

David Schumacher, figlio di Ralf e nipote dell'ex campione di Formula 1 Michael, si è rotto una vertebra lombare durante una gara in Dtm (Deutsche Tourenwagen Masters, serie automobilistica per vetture turismo organizzata in Germania ma con gare disputate in tutta Europa). Il ventenne ha avuto un grave incidente, che ha coinvolto più macchine, sabato a Hockenheim e ora dovrà indossare un corsetto.