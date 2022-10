Polestar 3, ecco il nuovo Suv elettrico premium

La Stella Polare sta sempre lì a indicare la rotta giusta. Ma in tutti i viaggi, se la méta è il faro ineludibile, alla fine è altrettanto fondamentale il percorso, le tappe attraverso il quale si raggiunge. Soprattutto se, in questa nuova era della mobilità elettrica o elettrificata, a illuminare il percorso ci sono quantità industriali di radar e un cofano che legge la strada, oltre la Stella Polare. In fondo, è quello che Polestar - nomen omen - prova a fare arricchendo la sua gamma di un altro tassello: Polestar 3, un Suv, ovviamente, tutto elettrico che nasce sulla base della piattaforma scalabile SPA2 di Volvo - la consorella svedese nella grande famiglia del Gruppo cinese Geely - nata appositamente per le vetture a zero emissioni.

Polestar 3, un concentrato di tecnologia Un Suv che si può tranquillamente definire dei due mondi visto che verrà prodotto in Cina, nella fabbrica Volvo di Chengdu, da metà 2023, ma anche negli Stati Uniti, in un’altra fabbrica Volvo a Ridgeville, in South Carolina (da metà 2024). E che si pone tra i rivali più accreditati di Tesla e dei Costruttori tedeschi “È la prima vettura - ha spiegato mercoledì all’anteprima mondiale di Copenaghen Thomas Ingenlath, CEO di Polestar - che è stata disegnata dall’inizio come un’autentica Polestar”. E bisogna ammettere che questo Suv dall’anima un po’ rarefatta, quasi spaziale nell’essenzialità del design minimalista scandinavo e come molti altri prodotti elettrici che arrivano dalla manifattura cinese delle auto, rappresenta davvero un capolavoro, oltre che un concentrato di tecnologia, di hi-tech di ultimissima generazione applicato all’automotive. Insomma, la fotografia, l’istantanea della tendenza attuale dell’industria automobilistica. Perché andando oltre quelli che sono gli highlights tradizionali, e cioè una batteria CATL al litio da 111 kWh e sistema 400V capace di un’autonomia fino a 610 km che impiega 30’ a ricaricarsi dal 10 all’80% in DC (11 ore in AC a 11 kW), il doppio motore elettrico (anteriore-posteriore) a magneti permanenti sincronizzati, per una potenza di 360 kW/489 cv e 840 Nm di coppia, con upgrade garantito rispettivamente a 380 kW/517 cv e 910 Nm grazie all Performance Pack, quello che stupisce di Polestar 3 è l’apparato tecnologico che l’accompagna. Una sorta di laboratorio viaggiante che porta Polestar in una nuova era in termini di vetture elettriche, a cominciare dal Torque Vectoring Dual Clutch sull’asse posteriore, passando per le adaptive air suspension che adattano la loro altezza (off road, bassa o alta velocità) elettronicamente ogni 2 millisecondi! Dotazioni super Il plus tecnologico però arriva dallo stessa idea di vettura concepita a livello di design di questo Suv-crossover di 4,9 metri di lunghezza (2,12 di larghezza, 1,61 di altezza). Già, perché Polestar 3 sorprende tutti con due appendici aerodinamiche, uno davanti integrata nel cofano e l’altra,anche lei, integrata nello spoiler posteriore, a sua volta incastonato nei terminali posteriori del tetto spiovente. Ma la curiosità è che l’appendice anteriore contiene quella che Polestar definisce la sua SmartZone, con telecamera e radar Lidar per leggere appunto tutto quello che succede davanti alla vettura. Un pacchetto tecnologico complessivamente è composto da 5 moduli radar, 5 telecamere e 12 sensori ultrasonici esterni che comprende anche quelli integrati nella consolle sistemata sopra la testa del conducente.