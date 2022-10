Mostra spavalda la sua Ferrari 458 Italia ma sbatte contro un muro - VIDEO

Quando si ha la possibilità e l'opportunità di mettersi al volante di una supercar è necessario ricordarsi che non si sta per guidare una vettura come tutte le altre (per questo è stata avanzata la proposta di una patente apposita). Un video recentemente postato su Instagram, mostra una donna a bordo di una Ferrari 458 Italia che, dopo aver perso il controllo davanti a un gruppo di persone che stavano filmando la sua auto rossa fiammante, si è schiantata contro un muretto provocando migliaia di dollari di danno.