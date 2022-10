Mercedes EQE Suv, la nuova elettrica della Casa di Stoccarda

La piattaforma di EQS, EQE e EQE Suv trova il suo equilibrio con dimensioni esterne di 4,86 metri di lunghezza, 1.940 di larghezza e 1.686 di altezza, riuscendo ad essere più compatta di EQE grazie al passo di 3.03 metri, 9cm più corto. La trazione di base è posteriore con la versione EQE 350+, ma nelle altre due EQE 350 4MATIC e EQE 500 4MATIC subentra anche il secondo motore elettrico all’anteriore (sempre sincroni a magneti permanenti) per una trazione che diventa integrale. Nei primi due modelli la potenza è di 215 cv con una coppia rispettivamente di 565 e 765 Nm, mentre la versione più potente sale a 300 cv e 858 Nm. La tensione di sistema è di 400V, mentre l’autonomia va da 459 km a 590 km, per consumi oscillanti tra 17,7 e 22,7 kWh per 100 km. Un Suv, quello di EQE che rappresenta un esempio di neutralità carbonica visto che la produzione prenderà il via a dicembre nella fabbrica di Tuscaloosa in Alabama, mentre quella di Bibb County fornirà le batterie (come per l’EQS Suv) agli ioni di litio, suddivise in 10 moduli. Sono garantite per 10 anni o 250.000 km di percorrenza. Si ricaricano con il sistema in dotazione a 11 kW (modalità monofase o trifase con corrente alternata) o a 22 kW su richiesta.

Come ricaricarlo

La capacità dell’accumulatore non è ancora stata confermata, ma dovrebbe essere la stessa di quello della EQE, cioè 90,56 kWh. Restando nel mondo della ricarica, EQE Suv può contare su Mercedes me Charge, una delle reti di ricarica più estese al mondo: al momento dispone di 850.000 punti di ricarica in corrente alternata e in corrente continua, di cui circa 350.000 in Europa. Mercedes me Charge consente ai suoi clienti di ricaricare con energia verde da certificati di origine a qualsiasi stazione di ricarica pubblica in Europa, USA e Canada. Green Charging funziona compensando in un secondo momento l'energia prelevata per una ricarica con energia prodotta da fonti rinnovabili. Non a caso questa generazione di batterie compie un grande passo avanti verso la sostenibilità della composizione chimica delle celle: il materiale attivo ottimizzato è composto da nichel, cobalto e manganese in rapporto 8:1:1. La quantità di cobalto è dunque scesa sotto il 10%, il che fa parte della strategia di Mercedes sulla ottimizzazione continua della riciclabilità delle batterie. Nel tempo il cobalto è destinato infatti a scomparire nella composizione. Per la cronaca si tratta di batterie integrate nella gestione termica intelligente di EQE Suv con pompa di calore di serie Il design di EQE Suv fonde estetica e funzionalità al carattere sportivo della vettura. Il “Purpose design” rompe gli schemi estetici della categoria, con sbalzi e frontale compatti, cerchi da 19 a 22” a filo con la carrozzeria: il tutto conferisce all’EQE Suv un aspetto solido, con grande presenza “fisica” e solidità. Il volume di carico è elevato, lo sbalzo posteriore corto ma l’aerodinamica è stata fondamentale, a partire dai numerosi dettagli del sottoscocca, come, alla stessa maniera il parabrezza piatto, la linea del tetto e le rientranze.

Tecnologia d'avanguardia

Quanto agli ADAS, i sistemi di assistenza alla guida previsti dal pacchetto Attention Assist sono: l’assistenza alla frenata, quella all’antisbandamento, il parcheggio con telecamera e il rilevamento automatico del limite di velocità. Allo stesso tempo tanta attenzione alla sicurezza passiva con il vano passeggeri indeformabile, altre zone a deformazione controllata e la memoria antiabbandono nei sedili posteriori Per la dinamica di guida abbiamo quattro bracci all’anteriore e bracci multipli al posteriore, come optional le sospensioni pneumatiche Airmatic con regolazione adattiva dell’ammonizzazione ADS+: la vettura può essere rialzata fino a 30 mm dal suolo. Le modalità di guida del Dynamic Select sono Eco, Comfort, Sport e Individual, in più, le versioni 4MATIC di EQE Suv dispongono del programma Offroad per la guida fuoristrada. Sempre optional, un asse posteriore sterzante con angolo di sterzata fino a 10°. Negli interni, il sistema di infotainment MBUX di ultima generazione è dotato del software con capacità di apprendimento. Per quanto, l’MBUX Hyperscreen è optional con i suoi tre display uniti per 141 cm di visualizzazione digitale, mentre i posti posteriori hanno a disposizione un display Oled da 12,3”.

Tanti optional

La digitalizzazione degli interni è la stessa già vista e provata all’interno della gamma EQ con la tecnologia Digital Light, sempre optional per i fari. Non manca anche qui l’Energizing Air Contro Plus con tanto di filtro HEPA che depura l’aria proveniente dall’esterno, fino all’Energizing Comfort che consente di usufruire di particolari programmi di benessere in funzione di stato d’animo o esigenze, tutto esaltato dal Sound System Dolby Atmos per alti livelli di esperienza acustica. Anche perché con EQE Suv debutta Serene Breeze, il nuovo scenario sonoro - il quarto - che festeggia la sua première. Il nuovo sound, attivabile a richiesta anche a posteriori, ha un suono rilassato e legato alla natura. Grazie alla progettazione unitaria del suono, a bordo dei modelli Mercedes-EQ si percepisce acusticamente il cambio di paradigma dall'auto con motore a combustione interna a quella elettrica. Scenari sonori diversi consentono un set-up acustico personalizzato: a richiesta è infatti disponibile un sound all'interno dell'abitacolo, che si adatta dinamicamente allo stile di guida. EQE suv, born electric, in tutto e per tutto.

Mercedes, ecco le nuove Classe A e Classe B 2023