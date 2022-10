Mercato auto: i motivi per cui gli italiani preferiscono comprare online

Secondo un'indagine di Nielsen Media commissionata da Autohero , shop online leader in Europa per la comoravendita di auto usate, oltre 17.500 vetture di seconda mano sono state acquistate attraverso la piattaforma. Quello che piace ai clienti è la trasparenza con cui il loro percorso all'acquisto viene accompagnato e la dettagliata presentazione dei veicoli.

Perchè preferire l'online?

Lo scorso Luglio Autohero aveva condotto una ricerca su un campione rappresentativo di 1.500 persone in Italia: il 69% ha dichiarato di essere in procinto di acquistare un'auto online. Più della metà dei partecipanti (il 59%) ha giustificato la sua scelta affermando che le aspettative di affari più convenienti sono maggiori rispetto all'acquisto tradizionale. Inoltre, lo shop online è disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, motivazione che convince il 39% dei partecipanti. Al terzo e al quarto posto tra i perchè gli italiani scelgono di acquistare un'auto usata online, c'è la capacità di acquisto e l'opportunità di ricevere la vettura direttamente a casa. Importante anche l'aspetto riguardante l'ampia e più completa offerta rispetto alle normali concesionarie. Oltre il 27% considera decisiva la possibilità di trovare rivenditori online di fiducia, mentre il 25% conferma che acquistare online permette un processo di scelta che garantisce più autonomia e tranquillità reso possibile dall'assenza di pressione dei vendiori. Quasi una persona su cinque dichiara di preferire in generale lo shopping online, mentre una piccola parte afferma di preferire l'acquisto tramite internet per evitare il contatto con i rivenditori fisici per paura del contagio da virus Covid-19.

