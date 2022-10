Niente colonnina? Questo proprietario ricarica l'auto in un modo assurdo!

Mentre i grandi del settore della mobilità e i goveni ci gridano di acquistare veicoli elettrici o ibridi per un minore impatto ambientale, c'è chi non si preoccupa minimamente di installare colonnine o zone adibite alla ricarica degli stessi modelli green. Comprare un'automobile che non inquini è un gesto di amore verso l'ambiente e un impegno non indifferente per le proprie tasche, ma se non so come e dove caricarla, come si fa? Questo cittadino romano ha trovato la soluzione.