Roma, lo scooter dei Parioli imbrattato di frasi senza senso

Frasi senza alcun senso , neanche a voler cambiare la posizione delle parole, tutte scritte su carrozzeria e cupolino di uno scooter in zona Parioli , a Roma , precisamente a via Lovanio , angolo viale Liegi. Le foto scattate da una residente del quartiere sono già diventate virali.

L'episodio ha suscitato clamore per il fatto di essere avvenuto in un quartiere della Roma "bene". Colui che ha imbrattato lo scooter però non ha rilasciato nessuna frase di senso compiuto. Si leggono infatti esternazioni come "Hello girl, cosa ghe sè", "ma che sei la serva tu!!!", o anche messaggi che sembrano - il punto interrogativo è d'obbligo - diretti a qualcuno, del tipo: "27/09/2026: voi sapè a procedura. Io sordi nun li caccio e tu non li becchi".

Spicca anche "Deus è brasileiro", "Don't worry baby my piccola sitter" o anche una frase scritta sulla sella in cui il grafomane ha provato a unire il francese all'inglese non nascondendo una certa predilezione calcistica: "A.S.R.: association sanitè Rome, the dipartement de Rome. Forza Roma!".