Le auto usate vanno sempre di moda: ecco la Top 10 delle più vendute

Non è di certo un periodo fortunato per chi decide di compiere investimenti, anche relativemente alle auto. La sensazione generale di incertezza, legata all’inflazione e altri fattori economici, continua infatti a ripercuotersi anche sul mercato delle auto usate in Italia , facendo segnare un -19% nel terzo quadrimestre di quest'anno rispetto al corrispettivo del 2021 . Nello specifico, i passaggi di proprietà negli ultimi nove mesi sono stati 184.829 rispetto ai 228.061 dell'anno scorso. Ma nonostante questo scenario, le vetture di seconda mano tirano ancora : Carvago.com, marketplace europeo con la più ampia gamma di auto usate a disposizione, ha stilato la classifica delle dieci vetture più acquistate in Italia .

Dalla Panda alla smart elettrica

Continua a dominare la Fiat Panda, ancora sul podio dopo il dominio nel primo e secondo quadrimestre: questa volta la percentuale si aggira però sul 12,8% rispetto al 13 e al 13,3 del secondo e primo quadrimestre. Rimane invariata anche la classifica dal secondo al quinto posto: Volkswagen Golf, Fiat 500, Fiat 500X e Jeep Renegade. Dalla sesta alla decima posizione troviamo invece Volkswagen Polo, Audi A3, Mercedes Classe A, Renault Clio e Lancia Ypsilon. Nella ricerca di Carvago è stato inoltre evidenziato come il prezzo medio delle auto usate fino a 5 anni di età sia aumentato dello 0,2% nel terzo quadrimestre del 2022, mentre quello delle auto usate fino a 10 anni di età sia rimasto invariato. Il chilometraggio medio è invece aumentato del 6,1%, mentre la percentuale elettrica si attesta sull'1,3%. La vettura elettrica di seconda mano più venduta è la smart Fortwo (517 unità).

Scelta green: la top 5 delle auto elettriche usate più acquistate in Italia

"Quando ci si trova di fronte all'annosa situazione, se optare per un'auto nuova o acquistare un'auto usata, non si può certo evitare di considerare il prezzo di listino da sostenere nell'immediato - ha dichiarato Antonio Gentile, Country Manager di Carvago.com in Italia -. Anzi, sembra che ancora oggi questo sia l'ago della bilancia per i consumatori che li spinge verso il segmento dei veicoli usati. Anche se nel 2022 questi costano decisamente di più rispetto a un paio di anni fa, di fatto restano i meno costosi. L'aumento dei prezzi che ha interessato il mercato delle auto usate, infatti, non ha risparmiato quello dei veicoli di nuova immatricolazione. Oggi si spende molto per acquistare un'auto, e questo vale per qualsiasi tipo di veicolo si scelga".

