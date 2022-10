Maxi incidente a Chieti: auto contro mano e sei veicoli coinvolti

Mattinata estremamente coplicata per i viaggiatori che a Chieti, nella zona di Tricalle , questa mattina si trovavano a viaggiare sulla Statale 656 da via dei Marsi in direzione ospedale. Intorno alle ore 8.00 infatti un'automobile contromano ha scatenato un maxi incidente che ha bloccato per diverso tempo la strada.

Effetto domino

Nel grave sinistro sono rimaste coinvolte 5 automobili e una moto: è il motociclista il viaggiatore a cui sembra essere andata peggio, poichè è stato trasportato immediatamente in ambulanza al vicino ospedale Ss Annunziata con una frattura alla gamba. Sul posto sono ovviamente arrivate le Forze dell'Ordine che hanno indagato e stanno tuttora indagando sulle cause dell'incidente. Secondo le testimonianze, un'auto avrebbe imboccato la galleria contromano, e la moto sarebbe andata a sbattere contro un'altra vettura che si trovava poco più avanti. I mezzi che sopraggiungevano non sono riusciti ad evitare l'impatto. Per fortuna non c'è stato alcun ferito grave. A seguito del blocco del tratto per diverso tempo, i mezzi sono stati rimossi e la circolazione è ripresa regolarmente.

