Garage Italia presenta GIC, il suo primo virtual influencer

Garage Italia , azienda che sposa una serie di settori (moda, design e industria automobilistica), presenta GIC, il suo nuovo virtual influencer. Questo è un vero e proprio prodotto originale Made in Digital di Garage Italia Studio, la Web Creative Agency che ha preso vita a maggio del 2022 come estensione di Garage Italia Custom. La scelta di avere un GIC nasce da un chiaro obiettivo: esplorare le opportunità del Web3.

La presentazione di GIC

GIC si presenta come Brand Ambassador, ha già un suo profilo instagram come un vero e proprio influencer e promette di diventare un potente strumento di comunicazione in ambito blockchain, metaverso e NFT. Unito al già esteso network di artisti ed specialisti nel team di Garage Italia, permetterà a brand e aziende di cavalcare i trend e cogliere le numerose opportunità offerte. dall’universo digitale.

Le informazioni a riguardo in fase di teaser sono scarse, ma in realtà è una scelta voluta proprio dall'azienda: il progetto è ad oggi visibile su una landing page immersiva su cui compare un “countdown” che termina curiosamente il 7 novembre, giorno in cui ricorre il settimo compleanno di Garage Italia e GIC si rivelerà al pubblico. Non resta dunque che rimanere aggiornati.

