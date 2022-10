Roma, Bruno Peres assolto per l'incidente da ubriaco in Lamborghini

Quell'incidente all'alba nel cuore della Città Eterna, precisamente in via delle Terme di Caracalla , se lo ricordano tutti i tifosi della Roma. Era il 2018 quando Bruno Peres , ai tempi terzino giallorosso della squadra di Di Francesco, con la sua Lamborghini Huracan bianca finì a tutta velocità contro un palo della luce alle 5.20 del mattino. Fortunatamente non coinvolse altre persone e da quel terribile scontro ne uscirono illesi sia lui e sia la sua compagna, seduta accanto. Solo tanta paura e un etilometro che rivelò che il brasiliano guidava con un tasso alcolemico superiore a 1,9 g/litro : molto più del livello consentito dalla legge che si attesta allo 0,5 g/l.

Il motivo dell'assoluzione

Nonostante il ritiro della patente, la multa da 800 euro e la denuncia penale per per guida in stato di ebbrezza, Peres è stato assolto dal giudice monocratico della Capitale la formula di "particolare tenuità del fatto". Seppur quello fu il secondo grave incidente nel giro di un anno (nel novembre del 2016 distrusse anche la sua Porsche a piazza Cavour), il giudice ha ritenuto opportuno utilizzare questa particolare forma di improcedibilità dell'azione penale, in quanto è emerso che il fatto commesso fu scarsamente offensivo, e il danno o il pericolo cagionato fu lieve.

