Alfa Romeo Giulia e Stelvio, restyling tecnologico per la berlina e il Suv

Fari che firmano un frontale rivisto anche nel disegno della griglia sul Trilobo e sulla fascia paraurti , mentre in coda le luci full led sfoggiano una grafica differente e con lente fumé e applicazioni nere sul portalampada. Non serviva stravolgere il look di due progetti del segmento D tra i più convincenti in assoluto per design.

Giulia e Stelvio, tutti i motori

Alfa Giulia restyling, come lo Stelvio 2023, verranno commercializzati dal mese di febbraio, con motorizzazioni turbodiesel 160 cavalli a trazione posteriore, turbo benzina 280 cavalli e turbodiesel 210 cavalli integrale: il cambio automatico 8 marce continua a essere lo standard. Motori sui quali, in questa fase, Alfa non ha rivelato ulteriori dati, nello specifico se sarà presente o meno una forma mild hybrid sul turbo benzina.

Serie limitata da Competizione

Trazione posteriore o Q4, entrambe saranno abbinabili al differenziale autobloccante posteriore, di serie in allestimento Veloce. L'offerta si articolerà nelle versioni Super, Sprint, Ti e Veloce.

Edizione speciale, al lancio, sarà la Competizione. La dotazione dell'allestimento Veloce è arricchita dal rivestimento in pelle della plancia, l'audio Harman/Kardon, su Stelvio i cerchi da 21 pollici. Colorazione specifica della carrozzeria per l'allestimento top di gamma sarà il grigio opaco Moon Light, sul quale le pinze rosse dei freni saranno un dettaglio in vista e di serie. Standard nella dotazione anche le sospensioni attive e il certificato NFT - Non Fungible Token.