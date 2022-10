Auto si schianta contro Palazzo Cimarra, attimi di panico a Roma

Una donna a bordo della sua utilitaria - una Toyota Yaris - si è schiantata contro la scalinata di Palazzo Cimarra, in via Panisperna, a Roma. Il luogo in cui è avvenuto l'incidente è Rione Monti, nel cuore della Capitale, e l'edificio in questione ospita al suo interno gli uffici della sede distaccata del ministero dell'Interno. L'impatto, avvenuto il 26 ottobre, poteva finire in tragedia: l'auto, che non è riuscita a fermarsi, ha sfiorato un pedone che stava attraversando in quel frangente la scalinata del palzzo. Per fortuna è riuscito a rimanere illeso. Qualche millimetro più avanti e le cose sarebbero andate molto peggio.