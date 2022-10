Ufficiale: l'Europa annuncia lo stop per le auto a benzina e diesel dal 2035

La transizione è un processo delicato che richiede tempo, pazienza e decisioni accurate. Ma è anche necessario se si vuole sperare in un futuro meno inquinato e molto più vivibile. Per molti mesi in Europa un argomento centrale è stato l'abolizione di vetture a combustione interna, grandi responsabili - insieme ad altri fattori - di aver "sporcato l'aria" in cui si vive. Ma adesso, a seguito di continui incontri, si è arrivati alla decisione ufficiale: da l 2035 non si potranno più vendere veicoli a combustione interna .

L'obiettivo è quello di salvaguardare la salute del pianeta, seriamente danneggiato, e avere un'aria il più pulita possibile. La decisione definitiva è arrivata dopo ore di discussione fra i negoziatori del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione Ue, riuscendo a trovare un punto di incontro sulla questione e definire il taglio che verrà apportato sulle emissioni inquinanti per auto e van.

Mentre si attende lo stop definitivo nel 2035, sono già stati stabiliti i passi che si compieranno nel mentre. Entro il 2025 ci sarà una riduzione delle emissioni CO2 del 15% per auto e furgoni; entro il 2030 sarà del 55% per le vetture e 50% per i furgoni. Si punta così, in maniera graduale, al taglio del 100% per l'anno stabilito.

Verso un futuro total electric

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha scritto un Tweet a riguardo: “L'accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio Ue sulla vendita di auto nuove a zero emissioni a partire dal 2035 è una pietra miliare cruciale per raggiungere il nostro obiettivo climatico per il 2030. Stimolerà l'innovazione e la nostra leadership industriale e tecnologica".

Per quanto riguarda le deroghe, nessuna è stata introdotta per i carburanti sintetici, mentre è rimasta quella per i piccoli produttori, ossia l'emendamento Motor Vallery. Sul fronte delle preoccupazioni per quanto riguarda la perdita dei posti di lavoro in Europa e in Italia, il segretario generale del Clepa, Benjamin Krieger, ha detto che l'Unione Europea adesso deve impegnarsi per mettere risorse su infrastrutture e politica industriale.

