Parcheggia la macchina a Roma in mezzo a Corso Francia: la foto diventa virale

Una foto diventata virale in poche ore. Un'immagine che testimonia, meglio di mille parole, le difficoltà che ogni giorno migliaia di romani sono costretti a superare per parcheggiare le loro autovetture in alcuni quartieri. E la grande capacità di non darsi mai per vinti e di trasformare un qualsiasi spazio (anche minimo) in un posto perfetto. Anche se a volte si esagera e si prendono decisioni discutibili. La scelta di un automobilista, che ha parcheggiato la sua autovettura al centro di Corso Francia, ha creato discussioni e dibattiti sui social.