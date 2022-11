Caro carburanti: lieve discesa per la benzina, self a 1,685 euro al litro

Il prezzo dei carburanti in questi difficili mesi ha continuato costantemente a oscillare. È stato molto breve il periodo in cui è rimasto stabile, senza considerare che spesso e volentieri tendeva più ad alzarsi che ad abbassarsi. La speranza di un ritorno alla normalità è ancora viva nonostante la crisi energetica in atto e alcuni dati ancora scoraggianti, ma ancora una volta sul fronte carburanti c'è una lieve discesa sui costi che apre una breccia nel cuore.

Quotidiano Energia ha elaborato dei dati per cui il prezzo nazionale praticato della benzina in modalità self service è a 1,685 euro al litro, con diversi marchi compresi tra 1,678 e 1,691 euro al litro (no logo 1,684).

I prezzi nel dettaglio

Al servito, invece, la benzina è a 1,833 euro al litro con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,769 e 1,887 euro al litro (no logo 1,740). Per quanto riguarda il diesel, in modalità self, il prezzo registrato è di 1,867 euro al litro con le compagnie tra 1,863 e 1,871 euro al litro (no logo 1,868). Sul fronte servito il prezzo medio segnalato è di 2,011 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,951 e 2,069 euro al litro (no logo 1,921).

Passiamo al Gpl. Questo si attesta fra 0,779 e 0,796 euro al litro (no logo 0,767). Per finire c'è il metano che si posiziona fra 2,106 e 2,961 euro al litro (no logo 2,214).

