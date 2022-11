Kvaratskhelia, ecco dove è stata ritrovata in tempi flash la Mini rubata

C'è un proverbio che dice: la cattiva sorte porta spesso buona sorte. E per la storia dell'auto del calciatore Khvicha Kvaratskhelia , questo detto calza proprio a pennello. La Mini Countryman dell'attaccante del Napoli era stata portata via da alcuni malviventi intrufolatisi nella sua abitazione a Cuma, in provincia di Napoli, dopo aver svaligiato anche l'appartamento. Dopo la denuncia sporta al commissariato di Pozzuoli, la svolta: l'auto è stata ritrovata , e per di più dopo neppure 24 ore . Un ritrovamento strano sì, ma che vanta tempi da record!

La Mini ritrovata

La Polizia, dopo essersi attivata nella ricerca, è riuscita ad arrivare in tempi molto brevi alla Countryman del calciatore. Gli agenti hanno trovato l'auto in un viale di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Ciò che sorprende ancor di più è che la vettura non ha riportato alcun segno di danneggiamento, e sembra perciò essere in buone condizioni.

Kvaratskhelia, tra l'altro, dopo l'accaduto era comunque andato ad allenarsi a Castel Volturno, nonostante la preoccupazione e il nervosismo per ciò che era successo. È lecito però pensare che questo ritrovamento flash sia alquanto strano, soprattutto per le condizioni della Mini. Che gli abbiano voluto fare solo un semplice sfregio? Chissà.

