Bagnaia ha vinto una BMW M3 che (forse) non può guidare

Domenica campione del mondo di MotoGP , sabato premiato da BMW con una BMW M3 Competition Touring come miglior pilota in qualifica nel 2022. Per Pecco Bagnaia, la stagione appena andata in archivio è da incorniciare.

Le dichiarazioni

"Il premio per la migliore qualificazione alla finale è diventata una solida tradizione per noi e sono lieto di poter consegnare per la prima volta l'auto del vincitore per il BMW M Award a Pecco Bagnaia", ha affermato il CEO di BMW M van Meel durante la cerimonia di premiazione. “Molte congratulazioni per le sue superbe prestazioni nelle qualifiche di questa stagione. Sono sicuro che si divertirà molto con la nostra prima BMW M3 Touring, che sta per essere lanciata presto”.

"Congratulazioni a Pecco Bagnaia, è stato emozionante vedere come si è comportato in qualifica", ha affermato Ezpeleta, CEO di Dorna. “Pecco è il vincitore di un anno speciale: il nostro partner BMW M festeggia il suo 50° anniversario e il BMW M Award è stato assegnato per la 20° volta. La prima BMW M3 Touring come vettura del vincitore è un modo fantastico per onorare le prestazioni dei nostri piloti”.

"Sono così felice di aver vinto il BMW M Award", ha detto il vincitore Bagnaia. “È stato il mio obiettivo da quando ho iniziato a correre in MotoGP, e finalmente l'ho raggiunto quest'anno! Grazie infinite alla BMW M, questo apprezzamento per noi piloti è davvero fantastico. Non vedo l'ora di salire sulla macchina del mio vincitore”.

Audi contro BMW: problemi di sponsor?

Ma per Pecco, forse, non sarà così scontato guidare la belva bavarese. Infatti, Ducati fa parte del Gruppo Volkswagen come marchio sotto l’ala di Audi, per essere precisi. Casa dei Quattro Anelli che fornice le proprie vetture ai piloti della Rossa di Borgo Panigale e che, molto probabilmente non gradirà vedere Pecco, fresco di mondiale, su una vettura di un’acerrima rivale.

Chissà se Bagnaia dovrà lasciare la M3 in garage per girare con una RS6…